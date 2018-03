Außenminister Maas war zum Antrittsbesuch bei seinem Amtskollegen in Paris

Die Bundesregierung lehnt Sanktionen gegen Schröder wegen seines Russland-Engagements ab. »Die Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin sieht keine Veranlassung, Überlegungen dieser Art anzustellen«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir sagte der »Bild«, Schröder habe als Kanzler viel für Deutschland geleistet. »Umso ärgerlicher ist es jetzt, dass er zum Propagandisten von Putin mutiert ist.« Ein Ex-Kanzler habe auf der Gehaltsliste »eines autoritären Herrschers wie Putin nichts verloren«. Putin wolle Europa »spalten und schwächen«, lasse »Wahlen manipulieren« und halte »Teile der Ukraine völkerrechtswidrig besetzt«. Die SPD müsse klarmachen, dass Schröder nicht mehr für sie spreche, sagte Özdemir. »Wer Schröder bucht muss wissen, dass er ein Putin-Sprachrohr bekommt.« Der ebenfalls Grüne Omid Nouripour forderte Außenminister Heiko Maas auf, zum Russland-Engagement seines SPD-Parteifreunds Stellung zu beziehen. Schröders Tätigkeiten seien »jenseits von Gut und Böse«, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünenfraktion am Montag im ARD-»Morgenmagazin«. Von Maas und von der SPD forderte er daher »klare Worte«: »Das wäre wirklich mal überfällig.«

Der CDU-Außenexperte Elmar Brok sagte der »Bild«: »Das ›Wall Street Journal‹ hat in weiten Teilen Recht.« Es sei »ein Skandal, dass ein ehemaliger Bundeskanzler jetzt die Interessen von Putin vertritt«. Es sei »erstaunlich«, dass dies »bislang noch ohne Konsequenzen in der öffentlichen Diskussion geblieben ist«.

In einem Meinungsbeitrag der US-Zeitung »Wall Street Journal« vom Freitag war Schröder als »der wichtigste Oligarch Putins« bezeichnet worden. Er wirft die Frage auf, warum die EU bislang keine Sanktionen gegen Schröder diskutiert habe.

Ausbau einer alten Fabrikruine in Neustadt/Nordsachsen zu einem Kultur- und Bildungsort wird von der Gemeinde behindert

Mitgliederstärkster SPD-Landesverband steht vor Personalveränderungen und will AfD an der Ruhr zurückdrängen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!