Noch ein Hinweis zu Work & Travel oder Au-pair: Entsprechenden Agenturen sind bei der spezifischen Vorbereitung rund um Jobs, Bewerbungen, Gastfamilien, Visa, Flüge etc. behilflich. DVAG/nd

- Verträge kündigen (Handy, Fitnessstudio, Abos etc.);

2. Was sollte die Checkliste zur Reiseplanung umfassen?

Eine private Unfallversicherung ist ebenfalls wichtig. Sie sichert auch in der Freizeit vor den finanziellen Folgen eines Unfalls ab und gilt häufig weltweit. Oft haben junge Leute im Ausland vor, viel zu erleben - Abenteuerlustige sollten deshalb darauf achten, dass die Unfallversicherung eine ausreichende Versicherungssumme abdeckt.

Wichtig zu wissen: Teilweise können junge Erwachsene noch über den Vertrag der Eltern mitversichert sein. Genau hinzuschauen kann sich also lohnen.

Weiterhin zählt sowohl zu Hause als auch im Ausland die private Haftpflichtversicherung zu den wichtigsten Versicherungen. Denn ein kleines Missgeschick kann im Ernstfall unvorhergesehene Kosten verursachen. »Die meisten Haftpflichtversicherungen bieten weltweiten Schutz - allerdings nur bei einem vorübergehenden Aufenthalt bis zu einem Jahr«, so die DVAG-Experten. Sie raten deshalb dazu, die bestehende Police zu überprüfen.

Wer diese Versorgungslücke schließen möchte, sollte vor Reisebeginn eine private Auslandskrankenversicherung abschließen. Diese übernimmt bei festgestellter medizinischer Notwendigkeit auch die Kosten für einen teuren Krankenrücktransport - die Gesetzliche zahlt diesen generell nicht. »Besonders für Reisende, die ins außereuropäische Ausland fahren, ist eine private Auslandskrankenversicherung wichtig«, so die DVAG-Berater. Denn dort zahlt die gesetzliche Krankenkasse keine Behandlung. Auch Privatversicherte sollten vor Antritt der Reise die Leistungen ihrer Krankenversicherung prüfen.

Die gesetzliche Krankenversicherung schützt bei einem Auslandsaufenthalt in den Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen getroffen hat. Das sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und Länder wie Israel, Tunesien oder die Türkei. Allerdings umfasst dieser Versicherungsschutz nur das, was die inländische Krankenkasse Versicherten zahlen würde. Zuzahlungen und Eigenanteile werden nicht erstattet.

1. Was gehört zum Versicherungsschutz?

Damit dieser Traum nicht platzt, raten die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), die Reise zeitnah zu planen, um fernab der Heimat rundum abgesichert zu sein. Was ist dabei alles zu beachten?

