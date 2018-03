Was Uwe Tellkamp und Jens Spahn verbindet: Das Treten nach unten gehört unter Eliten zum guten Ton

Berlin. Die Erwerbsminderungsrente liegt trotz der Verbesserungen aus den vergangenen Jahren oft noch immer unterhalb des Grundsicherungsniveaus. Menschen, die im Jahr 2016 erstmals eine Erwerbsminderungsrente erhielten, bekamen damals durchschnittlich 736 Euro im Monat, wie aus der am Montag veröffentlichten Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervorgeht. Damit lagen die Erwerbsminderungsrenten unter der Grenze, ab der ergänzende Grundsicherung beantragt werden konnte. Diese lag Ende 2016 bei 789 Euro. 326 000 von 1,8 Millionen Beziehern profitieren laut Antwort der Bundesregierung von den Verbesserungen aus der letzten Legislaturperiode. AFP/nd

Talsperre mit höchster Staumauer der Welt entsteht derzeit in Tadschikistan - Kraftwerk soll den Energiemangel des Landes beseitigen

Gespräche in Washington/ Höherer Handelsüberschuss

