Brüssel. Europas Autohersteller könnten nach Darstellung ihres Verbands Acea wegen des Brexits ihre Klimaziele für 2021 verfehlen. Würden die umweltfreundlichen Autos in Großbritannien nach dem EU-Austritt 2019 aus der bisher gemeinsam für alle 28 EU-Länder geführten Statistik herausgerechnet, hätte dies »erhebliche Auswirkungen«, erklärte Acea am Montag in Brüssel. Demnach werden in Großbritannien 16 Prozent aller in der EU verkauften E-Autos und 31 Prozent aller teilweise mit Strom betriebenen Hybride zugelassen. Acea plädierte dafür, die britischen Daten nach dem Brexit weiter einzubeziehen. dpa/nd