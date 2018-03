Berlin. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist auf Distanz zu zentralen Reformvorhaben der EU-Kommission gegangen. In der »Neuen Osnabrücker Zeitung« wandte er sich gegen zusätzliche europäische Steuereinnahmen ohne Debatte über den künftigen Umfang von EU-Aufgaben. Mit Blick auf die geplante Reform des Euro-Rettungsschirms ESM sagte Weidmann, er würde es begrüßen, wenn diese dazu beitrage, dass solider gehaushaltet werde. Viele hofften jedoch auf einen Mechanismus, der Gelder ohne weitere Auflagen bereitstelle. Er sehe neue Verschuldungsmöglichkeiten oder Transfersysteme skeptisch. dpa/nd

Talsperre mit höchster Staumauer der Welt entsteht derzeit in Tadschikistan - Kraftwerk soll den Energiemangel des Landes beseitigen

Gespräche in Washington/ Höherer Handelsüberschuss

