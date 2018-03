Prag. Die tschechische Staatsanwaltschaft hat das Verfahren über eine mögliche Auslieferung des Kurdenpolitikers Salih Muslim an die Türkei aus formalen Gründen eingestellt. Grund sei, dass sich Muslim nicht mehr in Tschechien befinde, sagte sein Anwalt am Montag. Der Ex-Chef der syrischen Kurdenpartei PYD war Ende Februar in Prag aufgrund eines Gesuchs der türkischen Behörden festgenommen, wenig später aber von einem Richter wieder auf freien Fuß gesetzt worden. dpa/nd