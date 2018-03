Neu Delhi. Indiens Oberster Gerichtshof hat von den Behörden des Landes einen Bericht über die Verhältnisse in indischen Rohingya-Flüchtlingslagern angefordert. Ein Bewohner hatte wegen schlechter hygienischer Bedingungen geklagt, die zu Todesfällen, auch von Kindern, geführt hätten. Die Flüchtlinge lebten ohne Toiletten und Trinkwasser; Krankenhäuser wie Schulen wiesen sie ab, sagte sein Anwalt, der Alternative Nobelpreisträger Colin Gonsalves, am Montag. dpa/nd

Ausbau einer alten Fabrikruine in Neustadt/Nordsachsen zu einem Kultur- und Bildungsort wird von der Gemeinde behindert

Mitgliederstärkster SPD-Landesverband steht vor Personalveränderungen und will AfD an der Ruhr zurückdrängen

