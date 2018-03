Fritz Knobel (Uwe Ochsenknecht) weiß, wie man gute Geschäfte macht. Vielseitig begabt, fälscht er Memorabilien aus dem Hitler-Nachlass, dreht das Zeug amerikanischen GIs an. Den großen Wurf will er mit Hitlers Tagebüchern landen, freilich von Knobel selbst verfasst. In Hermann Willié (Götz George, Foto), einem sensationsgierigen Reporter, findet er einen willigen Abnehmer seines Werkes. Die Weltsensation ist ihm sicher und der Höhepunkt seiner Karriere erreicht, denkt Willié. Foto: Bavaria Media

Tele 5, 20.15 Uhr