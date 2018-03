»Ku’damm 59«, die Fortsetzung des TV-Familiendramas rund um eine Berliner Tanzschule in den 50er Jahren, unter anderem mit Claudia Michelsen, Sonja Gerhardt, Maria Ehrich und Emilia Schüle, interessierte ab 20.15 Uhr im ZDF dagegen nur 5,36 Millionen Zuschauer (14,3 Prozent). Das war etwas weniger als zum Start des historischen Dreiteilers »Ku’damm 56« im März 2016: Damals waren zum Auftakt 5,57 Millionen Zuschauer (15,3 Prozent) dabei. Die ZDF-Dokumentation zu »Ku’damm 59« sahen ab 21.45 Uhr im Schnitt 4,26 Millionen Zuschauer (14,2 Prozent).

Die »Tagesschau« direkt vor dem Krimi hatte an diesem Sonntag allein im Ersten 7,8 Millionen Zuschauer (22,1 Prozent) und 12,41 Millionen (35,1 Prozent) in allen Programmen.

Der »Tatort« war am Sonntagabend nicht zu schlagen. »Mitgehangen«, den jüngsten Fall mit den Kölner Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär), verfolgten im Ersten ab 20.15 Uhr im Schnitt 10,42 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von starken 27,8 Prozent. Der »Tatort« lag damit erneut über der 10-Millionen-Marke. Am Sonntag davor hatte das Bremer Ermittlerduo Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) 10,21 Millionen Zuschauer.

Shakespeare, ein Ragout: »Rom« am Deutschen Theater Berlin

