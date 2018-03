Beliefert selbst die FARC mit Büchern: José Alberto Gutiérrez Foto: Knut Henkel

Die leuchtend grüne Arbeitsuniform hat José Alberto Gutiérrez schon an und steht vor seinem Haus im Süden Bogotás. »La Nueva Gloria« heißt das Stadtviertel, und so mancher Besucher hat sich auf dem Weg schon verfahren. Deshalb steht der stämmige Mann mit dem buschigen grauen Schnauzer vor der Tür und blickt die in der Dämmerung liegende Straße hinauf. »Ich habe mir schon die Arbeitsklamotten angezogen, denn man weiß ja nie, wie lange so ein Besuch dauert«, erklärt der 54-Jährige mit einem breiten Grinsen. Um 21 Uhr muss José Alberto Gutiérrez schließlich los, denn um 22 Uhr beginnt seine Nachtschicht. Sechs Tage die Woche sitzt er hinterm Lenkrad eines Müllwagens und manövriert das Fahrzeug durch das nächtliche Bogotá, während seine Kollegen den Müll einsammeln. Meist dauert es dann nicht lange, bis das vertraute »Don José, libros« erklingt.

Dann klettert Gutiérrez aus der Führerkabine und inspiziert die Fundstücke oder bekommt si...