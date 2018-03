Bei einem Wohnhausbrand im Ortsteil Lichtenrade ist die Feuerwehr in der Nacht zu Montag mit mehr als 50 Mann im Einsatz gewesen. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden in der Zwischendecke eines Einfamilienhauses in der Krusauer Straße ausgebrochen und drohte auf das Dach überzugreifen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das sei verhindert worden. Menschen wurden nicht verletzt. dpa/nd