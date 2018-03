Unbekannte sind in der Nacht zum Montag bei dem Versuch gescheitert, in einem Supermarkt im Ortsteil Gesundbrunnen einen Geldautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie beim Einbruch in das Gebäude Alarm ausgelöst. Als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma und die Polizei anrückten, seien mehrere Tatverdächtige ohne Beute zu Fuß und später mit einem Auto geflüchtet. Offenbar hatten sie den Automaten mit einem Luft-Gas-Gemisch aufsprengen wollen. dpa/nd