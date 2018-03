Foto: nd/Rainer Genge

Lautstärke ist weiblich, sagen die beiden Lyrikerinnen Nora Gomringer und Katja Hofmann. Am nd-Stand sprachen sie mit Martin Hatzius über Frauen auf der Bühne, Männerdominierte Theater- und Kulturlandschaften und über die Kontroverse um das baldige Entfernen des Gedichtes »Avenidas« von Eugen Gomringer an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin.

Folge 5: Lautstärke Ist Weiblich by ndBlätterrauschen ndBlätterrauschen

Außerdem hört ihr – neben einem Gedicht über Gamer - Auszüge aus dem neuen Buch »Lautstärke ist weiblich« (Satyr Verlag), einer Sammlung von 50 Texten weiblicher Poetry-Slammerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.