Magdeburg. Beim zehnten Landeswettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« sind 13 Orte in die engere Auswahl gekommen. Aus insgesamt 94 Bewerbern sei zunächst ein Ort pro Landkreis ausgewählt worden, teilte das Umweltministerium am Montag mit. Da aus dem Landkreis Harz und dem Burgenlandkreis besonders viele Bewerbungen kamen, wurden hier je zwei Dörfer berücksichtigt. dpa/nd

