Holzkirchen. Blick ins Innere des Neubaus der katholischen Kirche St. Josef im oberbayerischen Holzkirchen. Das ungewöhnliche Bauwerk, dessen Gestaltung an das Alpenpanorama erinnern soll, ist der erste Kirchenneubau im Erzbistum München-Freising seit zehn Jahren. Er ersetzt einen Vorgängerbau, der nach nur 50 Jahren wegen gravierender statischer Mängel abgerissen werden musste. Samt Renovierung des bestehenden Kirchturms kostete die vor wenigen Tagen geweihte Holzkirche rund 11,5 Millionen Euro. dpa/nd Foto: dpa/Andreas Gebert

