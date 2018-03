Die Lyrikerin, Romanautorin und Essayistin Ulrike Draesner wird nach Informationen von MDR Kultur Professorin und Leiterin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Draesner trete damit die Nachfolge des derzeit geschäftsführenden Direktors Hans-Ulrich Treichel an. Sie werde ab April am Institut unterrichten, berichtete der Radiosender. Draesner wurde 1962 in München geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie und promovierte 1992. Die 56-Jährige schrieb zahlreiche Romane, Essays sowie Erzähl- und Lyrikbände, für die sie etliche Preise erhielt. 2014 erschien ihr Roman »Sieben Sprünge vom Rand der Welt«, für den sie für den Deutschen Buchpreis nominiert war.

Das Deutsche Literaturinstitut Leipzig nahm 1995 den Lehrbetrieb auf. Neben Hildesheim, Wien und Bern ist Leipzig eine von vier Möglichkeiten im deutschsprachigen Raum, literarisches Schreiben zu studieren. Zu den bekanntesten Absolventen zählen Clemens Meyer und Juli Zeh. dpa/nd