Paris. Der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist im Rahmen von Justizermittlungen in Polizeigewahrsam genommen worden, wie am Dienstag in Paris bekannt wurde. Es geht dabei um Vorwürfe, wonach für seinen Wahlkampf 2007 Gelder aus Libyen geflossen sein sollen. Offen blieb zunächst, wie lange. Laut AFP hörten Ermittler auch den engen Sarkozy-Vertrauten und Ex-Minister Brice Hortefeux an. Er wurde aber nicht in Gewahrsam genommen. Die Vorwürfe der Libyen-Finanzierung stehen bereits seit Jahren im Raum. Im Präsidentschaftswahlkampf 2017 hatte Sarkozy Anschuldigungen dazu zurückgewiesen. Der Konservative war von 2007 bis 2012 Präsident. dpa/nd