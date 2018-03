Berlin. Angesichts der Insolvenz des Finanzdienstleisters P&R hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine schärfere Regulierung gefordert. Seit Jahren weise der Verband darauf hin, »dass Produkte des grauen Kapitalmarkts ohne transparente Preisbildung zum Beispiel an einer Börse nicht an Privatanleger verkauft werden sollten«, sagte vzbv-Chef Klaus Müller dem »Handelsblatt« vom Dienstag. Der Zeitung zufolge müssen durch die Insolvenz des in Grünwald bei München ansässigen Unternehmens rund 50 000 Anleger um ihr Geld bangen. P&R, Anbieter für Direktinvestitionen in Seecontainer, hatte am vergangenen Donnerstag beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag gestellt. AFP/nd