Schulzendorf. In einer Grundschule in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) ist am Dienstagmorgen ein unbekannter Geruch ausgetreten. Da es sich um einen gesundheitserregenden Stoff handeln konnte, evakuierten Polizei und Feuerwehr das Gebäude. 28 Menschen klagten über Beschwerden. Sieben Schüler der Bildungsstätte in der Illgenstraße mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen betroffenen Schüler wurden in der Turnhalle der Schule untergebracht oder gingen mit Erlaubnis der Eltern nach Hause. Noch am Nachmittag untersuchten Polizei und Feuerwehr das Schulgebäude. Die Prüfung der Ursache dauerte an, teilte die Polizei mit. Am stärksten sei die Konzentration im Toilettenbereich gewesen. dpa/nd