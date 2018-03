Berlin. Der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments hat die Pläne der EU-Kommission zur Einführung einer Dienstleistungskarte abgelehnt. Er schloss sich am Mittwoch dem Votum aller vier mitberatenden Ausschüsse an. Gewerkschaften und Bauwirtschaft begrüßten die Entscheidung. »Das ist eine Absage an die marktradikalen Vorstellungen, wonach Europa nur durch Deregulierung und Abbau von Verbraucher- und Sozialstandards vorangebracht werden soll«, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Er forderte die Kommission auf, den Vorschlag ganz zurückzuziehen. nd