Tübingen. Männer mit Typ-2-Diabetes erkranken zwar seltener an Prostatakrebs als Patienten ohne Diabetes. Allerdings ist die Sterblichkeit höher. Dieses Ergebnis einer Übersichtsarbeit wurde in den Fachzeitschriften »Molecular Metabolism« und »Endocrine Related Cancer« veröffentlicht. Männer mit Prostatakarzinom und Typ-2-Diabetes haben also eine schlechtere Prognose und müssen daher eher und umfassender diagnostiziert und behandelt werden als Nicht-Diabetiker mit diesem Karzinom, so die Autoren. Prostatakrebs und Typ-2-Diabetes gehören zu den häufigsten Erkrankungen bei Männern. nd