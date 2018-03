Quito. Drei ecuadorianische Marinesoldaten sind bei einer Bombenexplosion an der Grenze zu Kolumbien getötet worden. Mindestens sieben weitere Militärs wurden bei dem Anschlag am Dienstag auf einer Landstraße in Mataje verletzt, wie das Innenministerium mitteilte. Die Regierung hatte am Montag die Festnahme von 14 Drogenhändlern im Norden bekannt gegeben. dpa/nd