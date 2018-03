Barcelona. Der inhaftierte katalanische Unabhängigkeitsbefürworter Jordi Sànchez verzichtet auf eine Kandidatur als Regionalpräsident Kataloniens. Der katalanische Parlamentspräsident, Roger Torrent, teilte am Mittwoch mit, Sànchez habe ihn über den Rückzug seiner Kandidatur unterrichtet. Er habe erklärt, dass dies der »beste Dienst« sei, den er dem Land erweisen könne. Er habe auf die Schwierigkeiten verwiesen, die sich aus seiner Inhaftierung ergäben. Zugleich habe er die »Verletzung seiner Grundrechte« angeprangert. AFP/nd

