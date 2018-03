New York. Eine Frau, die Donald Trump sexuelle Übergriffe vorwirft, hat mit ihrer Verleumdungsklage gegen den US-Präsidenten einen ersten Erfolg erzielt. Eine Richterin in New York entschied am Dienstag (Ortszeit), dass die Klage der einstigen Kandidatin seiner Fernsehshow »The Apprentice« weiter verfolgt werde. Auch das Playboy-Model Karen McDougal reichte eine Klage gegen die Boulevardzeitschrift »National Enquirer« ein. Diese habe für einen Bericht über ihre Affäre mit Trump gezahlt, ihn aber nie veröffentlicht. Jetzt verhindere sie wegen der Zahlung Gespräche mit anderen Medien. dpa/nd