Great Mills. Fünf Wochen nach dem Schulmassaker in Florida hat es erneut an einer High School in den USA einen blutigen Schusswaffenvorfall gegeben. Ersten Ermittlungen zufolge eröffnete ein 17-jähriger Schüler am Dienstag (Ortszeit) kurz vor Unterrichtsbeginn an einer Oberschule im Bundesstaat Maryland mit einer Pistole das Feuer. Der Angreifer zielte auf seine 16-jährige Ex-Freundin. Ein Mitschüler sei ebenfalls verletzt worden. Der Täter verstarb nach einem Schusswechsel mit einem Sicherheitsmann im Krankenhaus. AFP/nd