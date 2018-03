Der Schauspieler Fabian Hinrichs wird beim 55. Theatertreffen in Berlin Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises sein. Mit der mit 5000 Euro dotierten Auszeichnung wird die herausragende Leistung einer jungen Schauspielerin oder eines jungen Schauspielers aus einer der zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierungen geehrt. Theater, Film- und TV-Darsteller Hinrichs (Franken-»Tatort«, »Sophie Scholl«) war im Jahr 2012 selbst Gewinner des Kerr-Preises. Damals sei er von Schauspielkollegin Nina Hoss als Jurorin ausgewählt worden, teilten die Berliner Festspiele mit.

