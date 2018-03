Dresden. Sachsen fördert Investitionen in Sportstätten in diesem Jahr mit 22,5 Millionen Euro. Damit können Sportanlagen im Breiten- und Hochleistungssport neu errichtet, umgebaut oder saniert werden. »Unsere Unterstützung ist ein klares Signal der Wertschätzung«, erklärte Innenminister Roland Wöller (CDU). Die 4462 Sportvereine in Sachsen hatten 2017 einen Zuwachs von 7555 auf gut 664 000 Mitglieder. dpa/nd