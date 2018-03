Köln. Ein Winzer will im Zentrum von Köln Reben pflanzen und damit auch Gebäude vor betrunkenen Wildpinklern schützen. »Ein Platz, um den sich gekümmert wird, ist nicht das Zentrum von Wildpinklern«, meint der selbst ernannte Stadtwinzer Thomas Eichert. Die Reben will er an der historischen Severinstorburg in der Kölner Südstadt pflanzen. Das Thema Wildpinkeln war im Februar vor dem Karneval einmal mehr hochgekocht, es sorgt seit Jahren für große Verärgerung bei den Bürgern. Die Stadt bestätigte die Verpachtung der Fläche an Eichert. Sie will an der Severinstorburg ohnehin ein WC-Häuschen und einen Schmuckzaun zur Abwehr der Wildpinkler bauen. dpa/nd