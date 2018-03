Jerusalem. Die 17-jährige Palästinenserin Ahed Tamimi hat sich im Strafverfahren wegen Angriffen auf israelische Soldaten mit der Staatsanwaltschaft auf eine Gefängnisstrafe von acht Monaten verständigt. Das israelische Militärgericht, vor dem der Prozess stattfand, stimmte dem Deal am Mittwoch zu. Vor der Zustimmung des Gerichts hatte Tamimi Reportern gesagt, dass es »keine Gerechtigkeit unter Besatzung« gebe. Tamimis Zeit in der Untersuchungshaft wird auf die Strafe angerechnet. AFP/nd

In seiner Regierungserklärung geht der neue Arbeitsminister mit keinem Wort auf Hartz IV ein

In Schwaben kam es zur Eskalation zwischen Polizei und Geflüchteten. Letztere schilderten nun ihre Version

Größter Medienkonzern des Landes soll an AKP-nahe Holding gehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!