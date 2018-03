Bremen. Deutschlands größte Molkerei Deutsche Milchkontor ruft zahlreiche Quarksorten zurück. Es handelt sich um Produkte der Marke Milram sowie bei Rewe und Penny erhältliche Quarks, wie der Konzern am Mittwoch warnte. Betroffen sind Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.03. bis einschließlich 18.04.2018. Sie können scharfkantige Metallteile enthalten. Ursache sei ein Defekt in der Abfüllanlage. Käufer können die Produkte zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Kassenbon. Die Produkte sind auf www.lebensmittelwarnung.de einsehbar. AFP/nd

