Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will als Konsequenz aus den Fluchten von Gefangenen aus Plötzensee und Tegel das Justizpersonal weiter aufstocken. Statt der bislang angekündigten 50 sollen 60 neue Mitarbeiter befristet eingestellt werden, sagte Behrendt am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Behrendt hatte im Februar ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit in Gefängnissen angeordnet, um Sicherheitslücken kurzfristig zu schließen. Die Gefängnisse sollen selbst entscheiden können, wo die neuen Mitarbeiter zur Entlastung eingesetzt werden. Zwei Berichte von externen Gutachtern hatten krasse Sicherheitslücken offenbart. nd/dpa