Das kostenlose öffentliche WLAN-Netz in Berlin soll innerhalb der nächsten zwölf Monate deutlich wachsen. Die Zahl der Hotspots werde mehr als verdoppelt, berichtet die »Berliner Morgenpost«. Ein Sprecher der Senatskanzlei bestätigte, dass zu den aktuell 700 Hotspots weitere 1000 hinzukommen sollen. Die Kosten für den Ausbau liegen bei knapp 1,9 Millionen Euro. Kritik kam vom Bund der Steuerzahler: »Es gibt keinen vernünftigen Grund, dass der Steuerzahler für die Kostenersparnis Einzelner bei der Nutzung eines rein privaten Gutes aufkommen muss«, meint der Vorsitzende Alexander Kraus. Die neuen Hotspots sollen an stark frequentierten Orten entstehen, Interesse ist dem Bericht zufolge unter anderem für das Tempelhofer Feld und den Mauerpark angemeldet worden. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Mit der Kampagne »Kein Raum der AfD!« wollen Antifaschist*innen in Johannisthal protestieren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!