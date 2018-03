Was soll das sein

Wenn das WM-Kandidatenturnier am kommenden Dienstag zu Ende geht, glänzen in den Schachannalen einige Perlen mehr. Solche von eher zeitlosem und solche von eher situativem Glanz. Die Siegpartie Fabiano Caruanas (USA; 25) mit Schwarz gegen Wladimir Kramnik (Russland; 42) gehört zu letzteren. Es war ein dramatischer Schlagabtausch. Kramnik kollabierte danach am Brett und verlor auch das nächste Match gegen Shakhriyar Mamedyarov (Aserbaidschan; 32).

Kramnik, Wladimir (ELO: 2800) - Caruana, Fabiano (2784) [C42 Russische Verteidigung], Kandidaten Turnier 2018 (Berlin) 14.3.2018 (4. Runde)

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.De2 De7 6.Sc3 Sxc3 7.dxc3 Dxe2+ 8.Lxe2 Sc6 9.Le3 Le7 10.0-0-0 0-0 11.The1 Lf6 12.Sd2 Te8 13.Lf3 Se5 14.Lf4 Kf8 15.Ld5 c6 16.Lb3 Lf5 17.h3 g5 18.Lh2 Kg7 19.c4 g4 20.Se4 Lxe4 21.Txe4 Lg5+ 22.Kb1 gxh3 23.c5? [Kramnik übersah 23...f5. 23.gxh3 f5 24.Tee1 f4 25.Tg1 Kf6=] 23...f5 24.Tb4 hxg2 25.Txb7+ Kh8 26.cxd6 Sf3 27.La4! [Kopf aus der Schlinge gezogen!] 27...Sxh2 28.Lxc6 Tad8 29.d7 Te2 30.Lxg2 Txf2 31.Lc6 Sg4 32.Txa7 Se3 33.Tg1 h6? [Fehler von Caruana, Kramnik jetzt gleichauf.] 34.Tc7 Kg7 35.a4 Kf7 36.Lb5 Ke7 37.a5 Tf4 38.c3 Kd6? [38...Tg4=] 39.Tb7?= [Caruana ließ Erfolg liegen: 39.Tc6+ Ke7 40.a6 Txd7 41.Tc8 Ta7 42.Te8+ Kf6 43.Txe3] 39...Tg4 40.Te1 f4 41.a6 h5 42.a7 Ta8 [Diagramm I] 43.b4? [Der Zug verbaute Kramnik eine Siegchance: 43.c4 f3 44.d8D+ Lxd8 45.Txe3 f2 46.Kc2 Tg5 (46...f1D? 47.c5+ Kxc5 48.Lxf1) 47.Tf3] 43...h4 44.c4?= [Partie wieder im Lot. Kramnik wäre dominant nach 44.d8D+ Lxd8 45.Td7+ Ke6 46.Lc6 Txa7 47.Txa7] 44...h3 45.c5+ Ke5 46.Tb8? Txa7 47.Tg8 Lf6 48.d8D Lxd8 49.Txg4 Lf6 50.Tg6 Tb7 51.Le2 Txb4+ 52.Ka2 Sc2 53.Tc1 Sd4? [53...h2=] 54.Ld3? [54.Lg4! wäre Kramniks letzte Chance gewesen, doch nun werden seine Probleme immer größer.] 54...Ta4+ 55.Kb1 Sb3 56.Te1+ Kd5 57.Kc2 Sd4+ 58.Kb1? [58.Kc1!] 58...Sf3 [Diagramm II] 59.Td1?? [Damit war für Kramnik alles vorbei, nach 59.Txf6 Sxe1 60.Lf1 h2 61.Th6 Kxc5 62.Txh2 hätte er noch um Remis kämpfen können.] 59...Ta1+ 60.Kc2 Txd1 61.La6 Td2+ 62.Kc1 Lb2+ 63.Kb1 Kxc5 64.Lb7 Se5 65.Tf6 f3 66.Tf5 f2 0-1