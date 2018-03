Fraktionsvorsitzender im Kieler Landtag sorgt mit Tweet für Empörung / Grünen-Landespolitiker zeigt AfD'ler wegen Volksverhetzung an

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) beschließt, den Andrang von Studierwilligen, der in einigen Fächern zu dramatischen Überfüllungen führte, mit einem Numerus clausus zu beschränken. Es werden nur Abiturienten ab einem bestimmten Notendurchschnitt zum Studium zugelassen. Auch in der Planwirtschaft der DDR gibt es den Numerus clausus, um einer »Akademikerschwemme« vorzubeugen; bevorzugt werden zudem Arbeiter- und Bauernkinder sowie Offiziersanwärter.

Der Deutsche Reichstag nimmt mit den Stimmen der bürgerlichen Parteien das Ermächtigungsgesetz »Zur Behebung der Not von Volk und Reich« an. Es erlaubt der NS-Regierung unter Hitler, Gesetze ohne Mitwirkung des Parlaments zu erlassen. Damit sind faktisch alle Grundrechte außer Kraft gesetzt. Die Ablehnung der SPD-Fraktion begründet der SPD-Vorsitzende Otto Wels mit den Worten: »Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.«

Alt-»Achtundvierziger« Walter Schmidt über die 1848er Revolution in der DDR und in seinem Leben

»Astro-Alex« bringt Spätzle mit Speck in die ISS-Wohngemeinschaft

Was 1848, 1918 und 1968 verbindet - und warum das plötzlich alle wollen.

Erbgutanalysen geben neue Einblicke in die Populationsgeschichte der ausgestorbenen Urmenschenart.

Noch vor dem Eintreffen des modernen Menschen in Europa fertigten Neandertaler symbolische Höhlenmalereien an.

