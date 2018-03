Berlin. Der geplante chinesische Einstieg ins deutsche Stromnetz ist geplatzt. Anstelle des chinesischen Staatskonzerns SGCC übernimmt der belgische Mehrheitseigentümer Elia weitere Anteile am nordostdeutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten, macht Elia von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Die Belgier erhöhen damit ihren Anteil an 50Hertz von 60 auf 80 Prozent. Im Februar hatte der chinesische Konzern angekündigt, die Anteile zu übernehmen, was Unruhe in der Bundesregierung auslöste. dpa/nd