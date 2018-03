Die staatliche Geschichtsbehörde urteilte, diese Tafel erfülle den Tatbestand »kommunistischer Propaganda«. Foto: Ludger Storch

Am 13. März 2018 wurde in Zamość die an Rosa Luxemburg erinnernde Tafel von dem Haus entfernt, in dem sie als kleines Mädchen die ersten Lebensjahre verbrachte. Die geschichtsvergessene Entscheidung traf der Wojewode aus Lublin, der wie alle anderen Wojewoden von der jeweiligen Regierung in Warschau eingesetzt wird. Der Wojewode hatte sich zuvor bei der staatlichen Geschichtsbehörde IPN (Institut für nationale Erinnerung) schlau gemacht, ob die Gedenktafel unter die Bestimmungen des Gesetzes zur Säuberung des öffentlichen Raums von den Überbleibseln des Kommunismus falle.

Die Expertise der Behörde kam zu dem Schluss, dass die Tafel den Tatbestand kommunistischer Propaganda erfülle. Laut geltender Geschichtsgesetzgebung musste die Gedenktafel nun entfernt werden, weil sie öffentlich zugänglich war. Der Wojewode setzte der Stadt einen Termin, bis zu dem das die Allgemeinheit herausfordernde Corpus Delicti zu entfernen sei. Ein Recht au...