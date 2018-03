Brüssel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat Medienberichten zufolge im Streit um die Blitzbeförderung seines Vertrauten Martin Selmayr mit Rücktritt gedroht. Bei einem Treffen mit Spitzenvertretern der europäischen Konservativen habe Juncker am Donnerstag mangelnde Unterstützung beklagt und mit Blick auf Selmayr gesagt: »Wenn er geht, gehe ich auch«. Kritiker werfen Juncker vor, seinen bisherigen Kabinettschef Selmayr in einem intransparenten Hau-Ruck-Verfahren auf den einflussreichen Posten des Generalsekretärs der EU-Kommission gehievt zu haben. AFP/nd

Polnische Behörden ließen Tafel zur Erinnerung an die Revolutionärin entfernen

Attentäter nimmt Geiseln in einem Supermarkt / Drei Menschen getötet

Washington kündigt Klage vor WTO wegen Patentrechtsverstößen an

Standortliste wird am kommenden Dienstag im Senat beschlossen

