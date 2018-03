In dem Beitrag »Völkische Listen holen schwache Erfolge«, der am 23. März auf Seite 16 erschien, hieß es, das rechte »Zentrum Automobile« habe bei der Betriebsratswahl bei Siemens in Görlitz 16,4 Prozent der Stimmen und damit zwei Mandate geholt. Wie die IG Metall Ostsachsen jedoch erklärte, habe es bei der Wahl weder eine rechte Liste gegeben noch eine Zusammenarbeit mit der rechten Verbindung. Beide Listen, die zur Wahl antraten, waren IG-Metall-Listen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. nd