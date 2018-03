Hamburg. Die SPD in Hamburg hat sich nach dem Wechsel ihres bisherigen Landesvorsitzenden und Regierungschefs Olaf Scholz nach Berlin personell neu aufgestellt. Mit großer Mehrheit hat ein Parteitag am Samstag den bisherigen Finanzsenator Peter Tschentscher als Bürgermeister-Kandidaten nominiert und Melanie Leonhard zur Parteivorsitzenden gewählt. Die Wahl Tschentschers in der Bürgerschaft am Mittwoch gilt als sicher. Der 52-Jährige versprach den Bürgern: »Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns.« Der gebürtige Bremer startete seine politische Karriere 1991, zunächst als Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. 2011 wurde er im SPD-Senat Finanzsenator. dpa/nd