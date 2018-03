Was soll das sein

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat sich mit Blick auf den Bienen- und Insektenschutz für einen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf öffentlichen Grünflächen ausgesprochen. Grundsätzlich lehne er den Einsatz von Chemie aber nicht ab, betonte der Minister am Samstag anlässlich eines Arbeitstreffens führender Imker des Landes am Samstag in Sukow-Levitzow bei Rostock. Viele Pestizide, zum Beispiel solche mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Neonikotinoide, gelten als schädlich für Insekten. Nach Backhaus’ Worten sollte mehr getan werden, um den Bienen über einen längeren Zeitraum im Jahr Blühpflanzen als Futterquelle zur Verfügung zu stellen. Bauern könnten etwa auf ihren Äckern blühende Zwischenfrüchte anbauen und Schutzstreifen anlegen, bei denen auf Pflanzenschutzmittel verzichtet werde. dpa/nd