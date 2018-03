Der britische Schriftsteller Philip Kerr ist tot. Das teilte der Rowohlt Verlag mit. »Der Autor der «Bernie Gunther»-Reihe und vieler wunderbarer Kinder- und Jugendbücher ist im Alter von 62 Jahren verstorben«, hieß es in einer Twitter-Botschaft des Verlags. Kerr starb nach Informationen seines britischen Verlags Quercus Books bereits am Freitag.

Der 1956 in Edinburgh geborene Kerr wurde in Deutschland vor allem mit der Krimireihe um den Berliner Privatdetektiv Bernie Gunther bekannt. Die Romane spielen in der Zeit der Nazi-Diktatur und des Kalten Krieges. 1997 erhielt er den Deutschen Krimi Preis in der Kategorie International für seinen Roman »Das Wittgenstein-Programm«. dpa/nd