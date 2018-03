Im Kaufhaus ließ sich Herr Mosekund eine Weile durchs Getümmel treiben, dann ging er entschlossen zum Servicepunkt. »Ich finde meinen Bekannten nicht mehr«, erklärte er der Frau am Tresen, »könnten Sie ihn ausrufen? Es ist dringend, fügen Sie das bitte hinzu. Und sagen Sie, dass es sich um eine wichtige Angelegenheit handelt. Sein Name ist Herr Mosekund.« Die Frau hatte alles notiert, drückte auf einen Knopf und sagte: »Herr Mosekund wird dringend gebeten, sich in einer wichtigen Angelegenheit am Servicepunkt einzufinden.« Dankend entfernte sich Herr Mosekund und beobachtete das Geschehen. Zunächst nahm niemand Notiz, aber als die Ansage immer wieder erklang, versammelten sich die ersten Neugierigen am Servicepunkt. Schließlich hatte sich eine beträchtliche Menschenmenge gebildet. »Wissen Sie, was hier los ist?«, fragte Herr Mosekund einen Mann. »Hier wird ein gewisser Herr Mosekund erwartet«, erklärte der Mann. »Von so vielen Leuten? Das muss ja eine bedeutende Persönlichkeit sein«, antwortete Herr Mosekund und ging zufrieden nach Hause.