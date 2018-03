Dass dabei auch Opfer einkalkuliert sind, zeigte sich im Fall des Berliner Breitscheidplatzes erst auf den zweiten Blick. Natürlich hat niemand einen solchen Anschlag wissentlich herbeigeführt. Doch neben all den bekannten und noch nicht bekannten Versäumnissen bei der Verhinderung des Verbrechens zeigt die anfängliche Ignoranz gegenüber den Versehrten und den Angehörigen der Opfer, dass alle zur Schau gestellte Empathie nichts als ein Akt politischer Selbstbehauptung war. Dass es nicht zu personellen Konsequenzen kam, zeigt, dass der Grad an Selbsterkenntnis bis heute begrenzt bleibt. Immerhin nun dieses Zentrum für Opfer. Aus der Bahn geworfenen Menschen unbürokratisch zu helfen, ist richtig. Doch gilt hier wie auf anderen Feldern - und dort auch gern beschworen - das Primat der Ursachenbekämpfung.

Anschlag am Berliner Breitscheidplatz 2016

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!