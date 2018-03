Laschkagar. Einen Tag nach einem blutigen Selbstmordattentat vor einem Sportstadion im Süden Afghanistans hat die UN die sofortige Einstellung aller Angriffe auf afghanische Zivilisten gefordert. »Ein Angriff auf Zivilisten, die eine fröhliche Sportveranstaltung verlassen, kann nur als moralisch verwerflich bezeichnet werden; solche Angriffe müssen unverzüglich aufhören«, erklärte der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, am Samstag. Bei dem Autobomben-Anschlag in Laschkagar, der Hauptstadt der umkämpften südlichen Provinz Helmand, starben mindestens 20 Menschen. Weitere 55 Personen wurden verletzt. Wer hinter dem Anschlag steckt, blieb zunächst unklar. dpa/nd

Am Samstag demonstrierten Schüler und Lehrer in mehreren US-Städten

