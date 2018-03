Unten links

Wenn der nächste Bayernurlaub ansteht, kann es schon zu spät sein. Dann sind die Grenzen womöglich zu. Der neue Ministerpräsident, der zum Karneval gern im lustigen Hasenkostüm herumhoppelt, hat es so beschlossen. 1000 Grenzpolizisten erhält das Land und ein eigenes Landesamt für Asyl auch. Damit erledigt Markus Söder mit der ersten Amtshandlung, was seinem Vorgänger Horst Seehofer nie gelungen ist. Zuständig für den Grenzschutz ist nämlich der Bund, also der Bundesinnenminister. Das ist seit Kurzem Seehofer. Dass Söder ihm sofort klaut, worum er so lange gestritten hat, darf Seehofer als ersten Schritt zur Ausbürgerung begreifen. Womit auch das neue Landesamt für Asyl seinen Sinn erhält. Spätestens beim nächsten versuchten Grenzübertritt wird Seehofer sehen, was bayerische Grenzsicherung wert ist. Selbst hat er immer null Toleranz verlangt. Was bleibt ihm nun? Illegaler Grenzübertritt? Dafür fehlt ihm Söders Fachwissen mit Hasenkostümen. uka