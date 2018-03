Köln. Der Strafprozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs könnte nach der Anklage gegen einen weiteren Beschuldigten vor einem Neustart stehen. Ein Sprecher des Kölner Landgerichts sagte am Montag auf Anfrage, es werde in den nächsten Tagen entschieden, ob die neue Anklage mit dem bereits seit rund zwei Monaten laufenden Verfahren verbunden werde. »Die Kölnische Rundschau« hatte am Wochenende berichtet, dem Prozess drohe nach 17 Verhandlungstagen und gut 40 Zeugenvernehmungen der komplette Neuanfang. Bei dem Unglück am 3. März 2009 waren zwei Anwohner ums Leben gekommen, es entstand ein Milliardenschaden.Es besteht Zeitdruck: Am 2. März 2019 tritt Verjährung ein. Fällt bis dahin kein Urteil, bliebe die strafrechtliche Schuldfrage ungeklärt. dpa/nd