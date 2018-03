Deutschland blockiert EU-Reformen / Mittelfristig deutet sich der Zerfall der Eurozone an

Berlin. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, macht sich zur Stabilisierung der Eurozone für einen »Schlechtwetterfonds« stark. Jedes Euroland solle pro Jahr 0,35 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) dort einzahlen, sagte sie am Montag bei einer Rede des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Für relativ geringere Kosten könnte damit die Gefahr unkontrollierbarer Verwerfungen um mehr als 50 Prozent reduziert werden. Für Deutschland wären das rund 11,4 Milliarden Euro pro Jahr. dpa/nd

Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland beantragten auch 2017 weniger ökologische Vorrangflächen

Nach 25 Jahren beendet die Stadt an der Warnow den Vertrag mit einem privaten Versorger

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!