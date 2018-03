Foto: Norderney. Ein Junge erkundet die »Watt Welten«: Die ungewöhnliche Vogel-Konstruktion steht am Besucherzentrum »UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer« auf der ostfriesischen Insel Norderney. Mehrere Bereiche in der Inselmitte sowie der gesamte östliche Teil Norderneys, insgesamt 85 Prozent der Fläche, gehören zum Nationalpark »Niedersächsisches Wattenmeer«. Das Wattenmeer gilt, was die Produktion von lebendiger Biomasse angeht, nach dem Tropischen Regenwald als das zweitproduktivste Ökosystem der Erde. dpa/nd Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam