Premier Nguyen Xuan Phuc vertritt bei den G20 in Hamburg die APEC / Unterstützung gegen China gesucht

Hanoi. Im Territorialstreit zwischen China und Vietnam um Gebiete im Südchinesischen Meer ist es zu einem neuen Zwischenfall gekommen. Nach vietnamesischen Angaben vom Montag wurden zwei Boote des staatlichen vietnamesischen Fischereibetriebs VFS von chinesischen Schiffen angegriffen. Die Boote seien am Donnerstag vergangener Woche auf hoher See gerammt und gekapert worden, sagte Vorstandschef Nguyen Viet Thang der dpa. Dann hätten die Chinesen den Fang wieder über Bord geworfen. dpa/nd

Die Vereinbarungen im schwarz-roten Koalitionsvertrag zur Pflege kranken am Unwillen zur Umverteilung

Die nähere Zukunft des Katalonienkonflikts liegt in deutschen Händen

Bundesregierung beteiligt sich »aus Solidarität mit Briten« an Aktion / Moskau kündigt Gegenmaßnahmen an

Kritik an »Rückführungen« von Schutzsuchenden nach Afghanistan / Pro Asyl: Das Verhalten der Bundesregierung ist »vollkommen absurd«

Abgestimmte Aktion nach Giftanschlag auf Ex-Doppelagenten in Großbritannien / Moskau berät über Gegenmaßnahmen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!