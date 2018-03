Seit Januar dürfen saudische Frauen in Sportstadien zum Beispiel Fußballspiele anschauen. Foto: AFP/Ali al-Arifi

Muna Hilabi ruft zurück; »’Tschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe«, sagt die 32-Jährige. Seit Jahren engagiert sie sich in der saudischen Frauenbewegung, die eher ein loser Verbund von Gleichgesinnten ist, mehrmals wurde sie verhaftet, man drohte mit Gefängnis, Auspeitschung gar. Nun ist sie aufgeregt: »Ich komme gerade aus der Fahrschule«, sagt sie, langsam, so als versuche sie jemandem klar zu machen, dass das kein Witz ist. Sie selbst habe auch erst an einen zynischen Scherz geglaubt.

Doch in der vergangenen Woche wurde es ernst, in Saudi-Arabien wurden die ersten Fahrschulen für Frauen geöffnet, ab Juni dürfen im einzigen Land der Welt, in dem Frauen kein Auto fahren dürfen, alle über 18 hinter dem Steuer Platz nehmen. Und es ist nicht die einzige Neuerung, die die saudische Öffentlichkeit derzeit erstaunt: Seit einigen Wochen gibt es im Königreich, in dem das Leben bislang vollständig von extrem strengen Auslegungen ...